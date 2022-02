El desgarrador posteo de Ulises Jaitt a tres años de la muerte de su hermana Natacha: "Prohibido olvidar"

A tres años de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano, Ulises, le dedicó un significativo posteo y volvió a pedir Justicia remarcando que seguirá luchando para entender qué paso la noche en la que falleció.

En primer lugar, el conductor compartió una foto muy linda junto a su hermana y relató cuánto cambió su vida desde que ya no está físicamente a su lado.

"Se cumplen 3 años de la muerte de mi hermana Natacha, 3 años donde mi vida ya no es igual, mi corazón se rompió en mil pedazos. Me arrancaron una parte de mi vida, la mejor persona que conocí en esta tierra, una hermana que me amó y dio todo por mi", expresó, triste.

Y remarcó lo difícil que es sentirse alegre en su día a día tras el fallecimiento de la mediática.

"Es muy difícil encontrar la felicidad después de perder a la persona más importante de tu vida. Fui muy feliz hasta ese día y bendecido con la hermana que tuve, ella era puro corazón, tuve suerte que Dios me regalara una hermana con un corazón dorado. Vivo con un puñal en el corazón, cuando Dios quiera llevarme quiero encontrarme con mi hermana. Ella me guía, me cuida, es mi ángel y siempre estará apoyándome, como me tatué en mi brazo", le dedicó, muy amoroso.

ULISES JAITT PIDIÓ JUSTICIA A TRES AÑOS DE LA MUERTE DE NATACHA

"La fiscalía de violencia de género en Tigre, que lleva la investigación de la muerte de Natacha, leyeron bien... Violencia de género... Lo que menos hizo fue investigar la muerte de una MUJER en un escenario espantoso, donde cometieron todos los delitos habidos y por haber. No se está llevando el proceso normal de una causa que congelaron sin hacer nada. No desbloquearon la tablet, ya pasaron 3 años, es una falta de respeto, no llamaron nunca a nadie a una indagatoria", contó Ulises pidiendo Justicia por la muerte de Natacha.

Y remarcó que no se habría hecho lo necesario para esclarecer las causas de su fallecimiento: "Las presentaciones que hace mi abogada tardan meses en responderle y suelen negarle todo ,hubo una filmación que se exigió y se ve algo gravísimo que ya se enterarán, no estaba la filmación, se tuvo que pedir especialmente, una vergüenza. Los fiscales negaban el pedido a que revean porque la mochila de Natacha aparecía en 2 lados distintos en el detalle del procedimiento judicial, nos trataron de locos, hubo manipulación de sus objetos en la escena del crimen, esto puede anular todo el proceso judicial, es gravísimo. En un proceso normal la abogada acompaña el trabajo de los fiscales, acá es al revés, la abogada tiene que hacer presentaciones para que se avance y ellos deciden si dan lugar o no, cuando no debería ser así".

Antes de despedirse, también apuntó muy fuerte contra el colectivo de Actrices Argentinas.

"Hay una tendencia a no investigar, esta es la pesadilla judicial que vivo hace 3 años y sin el apoyo del Colectivo de Actrices ni de ningún colectivo feminista. Llegaremos a la verdad de la mano de Dios", cerró antes de compartir el tremendo mensaje que había escrito su hermana en Twitter antes de su muerte, remarcando que si le pasaba algo investigaran a fondo.