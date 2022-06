Desgarrador posteo de Martita Fort en el día que Gustavo Martínez cumpliría años: "Sigo sin poder creer tu pérdida, nunca te voy a olvidar"

A casi cuatro meses de la muerte de Gustavo Martínez –quien cayó del piso 21 del edificio donde vivía con Felipe y Martita, los hijos de Ricardo Fort- la adolescente recordó a quien fue su tutor legal con un desgarrador posteo.

“¡Feliz cumple, Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida”, comenzó diciendo Martita en Instagram Stories junto a un video de un festejo anterior donde se lo ve a Gustavo soplando las velitas.

“Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. ¡Feliz cumpleaños!”, agregó, a flor de piel, y acompañó sus palabras con un emoji de un corazoncito blanco y una paloma blanca.

QUÉ DIJO MARTITA FORT DE LA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

Tras la muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort escribió en las redes: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo".

Aún conmocionada, relató: "Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo".

"No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas terminó, al rato me entero de la noticia", continuó, visiblemente movilizada.

"Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona", reflexionó en ese momento Martita.

Y cerró, expresándole su cariño: "De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

