Desgarrador llanto de Viviana Canosa al hablar de las víctimas de covid: "Estoy haciendo el duelo que no pude hacer nunca por la abuela de mi hija"

Son muchos los famosos que compartieron su dolor en los medios y las redes al contar que perdieron un ser querido a causa del coronavirus. Y en medio de una nota a Matías Almeyda contando su angustia por la partida de su papá (Óscar Almeyda) a causa del virus, Viviana Canosa no pudo evitar quebrarse al aire al contar su historia de vida personal.

“Hoy estoy también haciendo el duelo que no pude hacer nunca por la muerte de la abuela de mi hija (Martina, a quien tuvo con Alejandro Borensztein), Berta”, contó la conductora en Viviana con vos, el programa que lidera por A24, ante las cámaras.

“Toda la gente en sus casas está haciendo un duelo. Todos perdimos a alguien y no lo pudimos despedir. A mí no me importa llorar en televisión. Me parece que esto es amor y familia. Que esto es Dios y que esto es estar cerca del otro”, cerró, visiblemente movilizada y con lágrimas en los ojos.