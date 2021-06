El desgarrador llanto de Claudia Fontán al pedir disculpas por levantar comida del suelo en MasterChef: “Es inadmisible lo que hice”

Claudia Fontán se convirtió en titular de todos los portales y ciclos de TV tras protagonizar un polémico momento en MasterChef Celebrity 2 cuando decidió levantar una preparación del piso para continuar haciendo una tarta Banoffee. La participante regresó este miércoles al reality de Telefe bañada en lágrimas y con la intención de pedirle disculpas a los miembros del jurado por haberles mentido en la cara.

“Es inadmisible que haya utilizado algo del piso. No lo podía creer cuando lo vi. Pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y, no sé por qué, dije que no lo había puesto. Eso es lo que más angustia y vergüenza me genera. Me late fuerte el corazón y no sé cómo hablar de esto porque me avergüenza mucho“, dijo la Gunda notablemente compungida.

“Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mí es muy importante, y por eso, por respeto a ustedes, a mis compañeros y a Santi del Moro les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación si sirve de algo. (…) No me queda más nada que decir, salvo que quedo a su disposición para lo que ustedes decidan”, dijo Claudia Fontán en un acto que Germán Martitegui consideró como “un primer paso”.