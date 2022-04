La desesperación de Carlos Baute por una fan que lo acosa: "Está en el colegio de mis hijos y mi mujer me acaba de llamar siete veces"

En medio de los ensayos para deleitar a sus fanáticos con su música en sus próximos shows, Carlos Baute dio una profunda entrevista a Socios del Espectáculo donde dio detalles del difícil momento que atraviesa tras ponerle una perimetral a una fanática que llegó a acosarlo.

Así lo reconoció el propio artista en el ciclo de eltrece: “Es así y es muy lamentable esta situación. Tuve que ponerle una orden de alejamiento. Ya lo había vivido una vez en Venezuela pero no me había vuelto a pasar”, comenzó diciendo.

“Y bueno, volvió a ocurrir y la verdad que estoy muy preocupado. Debo decir que yo amo, adoro, quiero y respeto a mis fans pero hay límites. Estoy muy preocupado porque justo me acaba de llamar mi mujer y me dijo que la ha visto otra vez y ella no puede estar cerca. Tenemos mucho temor”, agregó, visiblemente movilizado.

En cuanto a la situación judicial de su caso, remarcó: “Ya la jueza nos dijo que si llega a acercarse, directamente la guardia civil la va a llevar presa. Y me acaba de llamar mi mujer desde el colegio de los niños que la vio allí”.

“No puedo dar muchos detalles pero para que haya dado una orden de alejamiento es por algo, no solamente ha estado en la casa. Son muchas cosas”, añadió.

Y cerró, muy afectado por este episodio: “Ahora estoy súper nervioso porque mi mujer me acaba de interrumpir el ensayo, me ha llamado siete veces, algo raro en ella y dije: ‘¿qué pasa?’ Y me dice ‘Carlos está en el colegio’. Han ocurrido muchas cosas que no lo puedo contar pero sigo preocupado”.