El deseo de Lourdes Sánchez, a un mes y medio del debut de La Academia: "Lo estamos pidiendo a gritos porque el programa necesita un BAR"

La creación del BAR que debutó en el Bailando (donde participaron grandes figuras del espectáculo) podría volver a la pista de La Academia de ShowMatch para acompañar al jurado, integrado por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Así lo deslizó Lourdes Sánchez (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), quien confesó que está haciendo fuerza para que su deseo se haga realidad: “Estamos pidiendo a gritos desde La Previa porque esta Academia necesita un BAR”, sentencio, en medio de su ida y vuelta con Aníbal Pachano.

“¡Ay, a mí me encantaría! Imaginate todo lo que me voy a poner, me produzco todo como un arbolito de Navidad”, cerró el ganador de Corte y Confección edición Famosos, quien fue uno de los artistas que pasaron por ese puesto.

¿Volverá el BAR a la pista de ShowMatch?