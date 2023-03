Desconsolado llanto de Yasmín Corti al ver una foto de su papá en El Hotel de los Famosos 2: "Le agarró covid y lo perdí en la pandemia"

Una vez más, José María Muscari llegó al corazón de los participantes de El Hotel de los Famosos 2 al hacerles hablar de los seres queridos que aparecían en fotos desde la pantalla del televisor. Y en su caso, Yasmín Corti no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su papá.

“¡Ay! Mi hermanito me manda una foto en la que estamos los dos con mi papá”, comenzó diciendo, con lágrimas en los ojos. Y agregó: “A mi papá lo perdimos en pandemia. Le agarró covid y lo perdimos”.

“Así estaba siempre con él. Siempre fui muy pegada y parecida y uno nunca piensa que puede pasar estas cosas. Siempre imagina que quedan muchos años por delante, para vivir, para compartir, la familia, posibles hijos, nietos; todo eso me queda en el tintero y me mata”, agregó, después de ver la imagen en la que está abrazando a su padre.

"A mi papá lo perdimos en pandemia. Le agarró covid y lo perdimos". G-plus

“Lo tengo siempre conmigo. Papi, te amo. Gracias por todo”, cerró Yasmín, a corazón abierto, mientras todos sos compañeros se conmovían con su relato e historia de vida.

Más sobre este tema El primer beso de Yasmín Corti y Fede Barón en El Hotel de los Famosos 2: "Viene bien un poco de toqueteo acá"

EL ENOJO DE YASMÍN CORTI CON SUS COMPAÑEROS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de estar varias semanas conviviendo en El Hotel de los Famosos 2, los ánimos empiezan a levantar temperatura. Y si bien se sumó recientemente al reality de eltrece, Yasmín Corti se enojó fuerte con varios de sus compañeros.

“¿Hielo hay? Chicos, ¿hielo hay? ¡Nadie me escucha cuando hablo, loco! ¿Tengo que gritar? Me están empezando a pudrir. Hablo y nadie me escucha”, comenzó diciendo la bailarina, harta de que no le lleven el apunte.

Tras escucharla, Juan Manuel Martino la encaró: “Escuchame, vos no podés estar preguntando a los gritos ‘¿hielo hay?’, te fijás si hay”. Y Yasmín, visiblemente molesta con el joven, cerró: “Es que me había fijado y no había. ¿Cómo no va a haber hielo? ¡No lo puedo creer! Por eso lo pregunto”.

¡Qué momento!