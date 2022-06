Desconsolado llanto de Melody Luz tras pelearse con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "Se vuelve bastante difícil"

Si bien la relación de Melody Luz y Alex Caniggia se afianza con el correr de los días, una actitud de la bailarina puso en jaque su noviazgo con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia que demostró su malestar al no dejarla dormir con el él.

“Alex se enoja en la actividad que hacemos con Chino Leunis durante el día porque Martín Salwe me alza y me da una vuelta. No lo hablemos, pero sé que es eso y cuando Alex se enoja es terco, no quiere hablar y se aleja”, explicó Melody en el reality de eltrece.

“Empezar una relación en un reality donde, aparte de convivir sos grabado y escuchado las 24 horas del día, se vuelve bastante difícil la verdad”, agregó, mientras se vio a la joven metiéndose sola en su cama en medio de un ataque de llanto.

“No quiero dormir con ella, estoy muy enojado”, le confesó el hermano de Charlotte Caniggia a Locho Loccisano, dejando en claro que la cercanía de su pareja al locutor no pasó desapercibida dentro del programa.

