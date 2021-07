Desconsolado llanto de Mar Tarrés tras ser sorprendida por su abuela en La Academia tras un año sin verla: "La extrañaba mucho"

Fue un comienzo diferente el que eligió Marcelo Tinelli para esta nueva gala en La Academia. Desde su camarín, el conductor presentó a Olga, la abuela de Mar Tarrés, quien viajó desde Salta para sorprender a su nieta a la pista.

Con una peluca para no ser reconocida, Olga se hizo pasar por la promotora de una marca de agua y la participante rompió en llanto al verla: “¡Es mi abuela! No la reconocí, le pusiste una peluca”, gritó, tras ver a uno de sus familiares más queridos.

“La trajimos a la abuela que tiene 81 años, viene de Salta, capital y es nacida en Córdoba. Sé lo que la querés”, detalló el conductor, mientras Mar le daba un fuerte abrazo a su abuela en medio del estudio y ante la atenta mirada de todos.

“Por la pandemia no nos pudimos ver. Yo estaba en Córdoba y ella en Salta, después me vine a vivir a Buenos Aires para estar acá y cumplir un sueño. Y la verdad es que la extrañaba mucho, no me lo imaginé nunca. Y cuando vi a la promotora me pareció raro porque siempre ponen chicas jovencitas y yo la miraba y no la reconocí pero porque mi cabeza nunca se imaginó que la ibas a traer”, cerró Tarrés, visiblemente movilizada con esta sorpresa.