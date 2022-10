Desconsolado llanto de Daniela por un comentario que le hizo Alfa en Gran Hermano: "Dijiste que iba a aparecer ahogada en el agua"

De a poco, los sentimientos entre las participantes de Gran Hermano 2022 van quedando a flor de piel a medida que transcurren los días. Y en esta oportunidad, lo que empezó como una tarde de sol en la pileta terminó con un desconsolado llanto de Daniela Celis tras sentirse afectada por un chiste de Walter “Alfa” Santiago.

Todo comenzó con un comentario de Walter después de escuchar fuertes ruidos en el exterior: “Un grupo de terroristas nos vienen a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte”, lanzó.

Fue entonces que la joven optó por irse a su cuarto y encontrar consuelo en otros compañeros: “Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir ‘son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’. Y yo le contesté que no se jode con eso. Y yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”, atinó a decir, muy quebrada.

Walter Santiago: "Un grupo de terroristas nos vienen a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte". G-plus

Más tarde, Alfa quiso dialogar de lo sucedido con la chica oriunda de Moreno: “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”, se excusó.

Daniela Celis: "Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido". G-plus

“Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido”, respondió Dani. Y Walter cerró: “Que no sea un teléfono descompuesto, ‘ahogada’ no dije. Tampoco hablé de ‘secuestrar’”.

TOMÁS HOLDER REVELÓ CUÁL FUE EL PRIMER LUGAR QUE VISITÓ CUANDO LO ELIMINARON

Luego de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder pasó por LAM, sorprendió al hablar de su paso por el reality de Telefe y dio detalles del significativo lugar que eligió en su primera salida después del programa.

“Hoy fue la primera vez que salí y fui al shopping. Dije ‘bueno, si voy a salir a la calle, lo voy a hacer con la cabeza en alto a un lugar donde haya mucha gente y no me voy a esconder’. Me pidieron muchas fotos y me dijeron que no me tendría que haber ido de la casa”.

“No voy a negar que quizás la gente más grande me miraba mucho y eso nunca me había pasado. Una señora pasó por al lado mío con una amiga y se río. Pero yo no me enojo porque no saben la persona que hay detrás. Mientras mis seres queridos sepan lo que valgo y vean que estoy bien, estoy contento”, agregó.

En cuanto a la personalidad que mostró en Gran Hermano, expresó: “Mi personaje es el mismo que muestro en las redes sociales y creo que llegó a hacer reír tanto que pegó y fue viral. También fue demostrarle a la gente que me podía reír de mí mismo”.

“Siento que hay gente que puede tener diferentes opiniones, pero sí no me gusta que metan palabras en mi boca como cuando dijeron, por ejemplo, que yo había dicho que era homofóbico porque eso no está en ningún lado”, cerró, tajante.