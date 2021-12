Desconsolado llanto de Cinthia Fernández al recordar su historia personal en su despedida de LAM: "Este lugar no es para cualquiera"

A pocos días de que termine Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández no pudo evitar quebrar en llanto al hacer un repaso de lo que fue su participación en el programa que conduce Ángel de Brito por eltrece.

“El éxito no es solo un número reflejado en una pantalla, sino que es lo que nos pasa en este programa y en particular con este grupo, que fue el mejor de todos los que pasé”, comenzó diciendo la panelista sin escatimar en halagos para sus compañeras.

Luego, se dirigió al conductor y dejó en claro que ocupar la silla del programa de espectáculos no es tarea fácil: “Te agradezco mucho porque sé que este lugar no es para cualquiera, porque no se elige a cualquiera y no se lo banca cualquiera”.

“Me llevó amigos a los que quiero mucho, así de locos como estamos porque este es un hermoso zoológico. Son ciclos y sé que seguramente nos vamos a cruzar de nuevo. Me duele todo esto porque lo pasé muy bien”, cerró Cinthia, a flor de piel.