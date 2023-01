Desconsolado llanto de Camila en Gran Hermano: "Me hacen sentir mal todo el tiempo y me están apagando por completo"

Luego de quedar envuelta en una polémica por la llamativa relación que mantiene con Alfa en Gran Hermano, Camila no pudo evitar quebrar en llanto en el confesionario después de tener una intensa conversación con Romina, Julieta, Daniela y La Tora.

“No me gusta cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal de mí, que me contestan mal”, comenzó diciendo la participante, visiblemente angustiada.

“Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento libre ni para darle un abrazo a nadie”, agregó, con el dolor aún latente por la partida de su padre y las críticas que recibió por cómo se maneja con Alfa dentro de la casa.

“Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque van a decir una cosa u otra”, cerró Camila, con lágrimas en los ojos y volcando sus sentimientos ante las cámaras.

LA HERMANA DE CAMILA HABLÓ DE LA LLAMATIVA RELACIÓN QUE MANTIENE LA PARTICIPANTE CON ALFA EN GRAN HERMANO

Luego de la fuerte polémica que despertó la llamativa manera que tienen de vincularse Alfa y Camila en Gran Hermano 2022, Florencia Lattanzio -la hermana de la participante- fue contundente al referirse a este tema que generó todo tipo de repercusiones.

“Lo que tienen es amistad, no creo que sea más que eso, al menos no por parte de Camila. La conozco y sé que no. Ella tiene afinidad con Alfa y como él es una persona mayor también lo escucha, se llevan bastante bien y hablan de autos”, remarcó Florencia en una nota que dio a LAM.

“Cami no está haciendo esto por juego, no creo que esté jugando con Alfa. Se llevan bien y ella es así”, agregó, dejando en claro que la forma de manejarse de la joven es simplemente parte de su personalidad.

"SÉ QUE CAMILA NO SIENTE NADA (POR ALFA), NO SIENTE MÁS QUE AMISTAD. LO SÉ PORQUE SOY SU GEMELA". G-plus

“Además, nadie le dio el pie a ella a que sea así con otra persona. Alfa fue el primero que la trató bien desde el momento uno.. Lo sé porque soy su gemela”, cerró la entrevistada, firme.