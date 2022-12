Desconsolado llanto de Alfa al ver una foto de su hija: "Sos lo más lindo que tengo en el mundo, qué ganas de abrazarte"

A casi dos meses de haber comenzado Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago comienza a sentir la falta de sus seres más queridos. Y sin tapujos para compartir sus sentimientos, el participante rompió en llanto al ver una foto de su hija.

“Te amo, María. Sos lo más lindo que tengo en el mundo, amor. Qué ganas de abrazarte, monito. Qué ganas de mimarte, de prepararte la comida. Cuántas cosas lindas vivimos juntos”, se lo escuchó decir a Alfa, con lágrimas en los ojos, al ver la postal de su hija.

Luego, el hermanito se confesó con Marcos: “Recién miraba la foto de mi hija y me muero de ganas de abrazarla. Siempre intenté hacer lo mejor. No sé si pude, pero intenté. Siempre la amé con toda mi alma, pero que esté lejos me da mucha impotencia”, le expresó.

Y Marcos cerró, con unas cálidas palabras para su compañero: “Ella debe estar orgullosísima de vos. Para vos está lejos, ella de vos está cerca y te ve todo el tiempo. Aparte, debe estar feliz con todo el cariño que te está dando la gente. Quedate tranquilo”.

AGUSTÍN GUARDIS ROMPIÓ EN LLANTO TRAS SER ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2022

A pocas horas de haberse convertido en el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis no pudo evitar quebrar en llanto al contar cómo se sintió con sus compañeros mientras estaba dentro del reality de Telefe.

​Sin tapujos para abrir su corazón, el joven reconoció que su experiencia en el programa no fue del todo amena: "Mi cabeza estaba bastante mal y además me estaban acorralando. Hablaban mal de mí y me hizo muy mal", comenzó diciendo en una mano a mano con Georgina Barbarossa, la conductora de A la Barbarossa.

"Fueron dos meses muy jodidos. Me sentí muy presionado, acosado. Se metían con mi sexualidad. Cuando me empecé a mostrar de otra manera, los chicos nunca más se metieron conmigo", agregó, sincero.

Fue entonces que Agustín dejó salir sus sentimientos más profundos: "Pero ya era tarde...ya había dicho una frase muy desafortunada. Y el único que se quedó conmigo fue Marcos, que me decía que baje un cambio, que disfrute. Era con el único que podía estar tranquilo".

"Sentí que necesitaba encajar. Me sentía ofendido, acosado, enojado. El encierro es muy difícil. Cometí un grave error y lo pagué. Yo quería salir, buscar información del afuera que me sirviera y volver a la casa. Los grandes jugadores de Gran Hermano lo hicieron así", continuó.

Y cerró, a corazón abierto: "No vengo a justificarme Por eso vengo a pedir disculpas . En este día desde que salí mucha gente me tendió la mano. ​Muchas personas me apoyaron".