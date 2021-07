El descargo sin filtro de Diego Maradona Jr. tras las críticas por besar a su hijo en la boca: "Los enfermos son ustedes"

Un video de Diego Maradona Jr. dándole un beso en la boca a su hijo Diego Matías, de 3 años, generó una fuerte polémica en las redes, virtualidad en la que el italiano fue repudiado por su accionar con el menor.

"Me da mucho asco este tipo. Esto no es normal. Que alguien haga algo ya", disparó Cinthia Fernández en Twitter, tras ver el material que el propio hijo de Diego Maradona subió a su Instagram, sin pensar que le lloverían fuertes cuestionamientos, apuntados al beso que le dijo al niño.

Lejos de dejar pasar las críticas, y sin disimular su enojo, Diego Maradona Jr. hizo un fuerte descargo sin filtro, con insultos incluidos.

"Estoy acá para contestar a todos estos idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome. Mi culpa es darle un beso a mi hijo... La verdad es que es un asco lo que me están escribiendo". G-plus

"Estoy acá para contestar a todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome. Mi culpa es darle un beso a mi hijo, sí, le voy a dar siempre un beso a mi hijo porque yo lo amo. ¡Le voy a dar un beso siempre! No es un problema de ustedes. La verdad es que es un asco lo que me están escribiendo. Tengo todos los mensajes grabados, guardados, y es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas", arremetió el joven, en una seguidilla de videos que subió a sus historias de Instagram, enojadísimo.