Fueron muchas las emociones que transmitió Manu Ginóbili a lo largo de su carrera en el básquet. Y la noche en la que San Antonio Spurs despidió a lo grande al crack, no fue la excepción. El mágico evento que se vivió en el AT&T Center dejó una huella imborrable entre sus fanáticos y todo fue registrado ante las cámaras de los medios y de los celulares de los presentes.

Uno de los momentos que captó la atención del público fue cuando Michelle Leclercq interpretó el Himno Nacional. Sin embargo, mientras que para muchos su performance fue formidable, para otros no estuvo a la altura.

Lejos de pasar por alto las críticas, la joven argentina de 23 años optó por hacer su descargo a través de varios videos que publicó en Instagram Stories: "Veo que me están poniendo muchos comentarios positivos y otros negativos, algunos dicen que les duelen los oídos", comenzó diciendo.

"Tal vez mucha gente no se da cuenta de la presión que siente uno al pararse delante de veinte mil personas, o sea, para mí esto es crecimiento. Me puse re nerviosa, para mi di el 70% de lo que di en el ensayo. En la prueba de sonido salió increíble", agregó.

Por lado, dio detalles de las actividades que realizó previo a su presentación para estar preparada: "Sepan también que es difícil pararse en la despedida de Ginóbili, que es un ídolo en Estados Unidos, donde creo que soy la única argentina cantando el Himno. No me importa si salió bien o mal, para mí lo importante era animarme, era ‘¡qué miedo! ¿qué van a pensar?’. Yo di mi cien por ciento. Durante las tres semanas practiqué el Himno todos los días, fui a yoga, fui al psicólogo, me maté, me maté para subirme ahí arriba y no hacerme pis del miedo".

"Estoy feliz de que lo pude hacer, me haya salido increíble o mal, yo ya me superé a mí misma. ¡Y si me comentan cosas malas no me importa!".

"Estoy feliz de que lo pude hacer, me haya salido increíble o mal, yo ya me superé a mí misma. No entienden el miedo que tenía, tenía ganas de vomitar, de hacer caca, de hacer pis, de salir corriendo. Y disculpen que lo diga así, pero es demasiada presión y estoy muy feliz de que lo pude hacer. ¡Y si me comentan cosas malas no me importa!", cerró.

Así cantó Michelle Leclercq en la despedida a Manu Ginóbili: