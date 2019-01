El descargo de la China Suárez luego de que la criticaran por subir fotos amamantando a Magnolia

Desde el nacimiento de su hijita Magnolia (11 meses), la China Suárez ha sacado a la luz su costado más maternal en las redes sociales. No solo muestra públicamente a la beba -algo que comenzó a hacer con Rufina (4), fruto de su relación con Nico Cabré, recién este año- sino que comparte tiernas postales amamantando a la pequeña.

Justamente, una foto divina de ella dándole la teta a su hija menor en la pileta despertó una serie de comentarios negativos en Instagram y la China salió al cruce.

“Amamantar a un hijo es algo innato del cuerpo humano, a no ser que se presente algún inconveniente físico. ¿Entonces por qué tanta foto de lo mismo? ¿Otorgan trofeos? ¡Cómo hartan con el tema lactancia!”, fueron algunas de las insólitas críticas que recibió la imagen.

"No te hace mejor madre dar teta, cada una hace lo que puede y le parece. Pero claro que me siento orgullosa y feliz de poder darle teta a mi hija porque he pasado crisis de lactancia muchas veces" G-plus

Entonces, una usuaria salió en defensa de la mujer de Benjamín Vicuña: “Algunas hablan de la lactancia como si fuera una boludez. Perdón si hiero alguna sensibilidad pero cuando tenés los dos pezones en carne viva y aún así prevalece la alimentación de tu bebé... Señoras, eso merece un trofeo. Cómo algunas desvalorizan. ¿Saben algo? El fía que entre mujeres nos respetemos y nos valoremos realmente vamos a cambiar la historia. ¡Arranquemos de una vez!”.

Y la China le respondió, agradeciéndole pero también respondiendo a las críticas: “Gracias. No te hace mejor madre dar teta, cada una hace lo que puede y le parece. Pero claro que me siento orgullosa y feliz de poder darle teta a mi hija porque he pasado crisis de lactancia muchas veces y aún así hemos continuado y los resultados son increíbles”.

Antes de la llegada de Magnolia, la China había hablado con Para Ti sobre la lactancia: “A Rufina la amamanté tres meses, porque después me quedé sin leche. Ahora veré qué pasa, pero no pienso sentir culpa si no puedo amamantar a mi próximo hijo hasta los dos años”, dijo en ese momento. El presente la encuentra feliz y orgullosa de dar la teta. ¡Muy bien!