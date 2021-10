Desafiante reacción de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona ante el inminente cara a cara con Matías Morla: "Al fin llegó el día"

Tanto Claudia Villafañe como sus hijas con Diego Maradona, Dalma y Gianinna, celebraron que el 27 de octubre finalmente se enfrentarán cara a cara con Matías Morla, el letrado de su papá, Diego Maradona.

"Al fin nos vamos a encontrar en la Justicia, Matías Morla", expresó Dalma junto al documento que informa la fecha en la que las chicas y su mamá estarán cara a cara con el abogado. "Nos vemos", sumó Gianinna. A lo que Claudia remató: "Al fin llegó el día".

Además, Dalma explicó a qué se debe el encuentro legal con Morla que se dará en dos semanas.

"Es una causa penal que le iniciamos mi mamá, Gianinna y yo a Matías Morla hace mucho tiempo. Jamás se presentó a ninguna mediación y presentó varias cosas para desestimar la causa pero no tuvo éxito. Ahora no le queda otra que vernos la cara del 27 de octubre", sumó, contundente.

Antes de cerrar, reveló si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el letrado para ponerle un punto final al conflicto.

"No, no lo hicimos nunca y menos ahora. Él ya nos denunció y salimos sobreseídas. Obvio que no es lindo vivir así pero cuando uno dice la verdad no le tiene miedo a nada. A mí, gracias a Dios, me pasa eso", cerró, contundente.