Denise Dumas no sabía que tenía el micrófono abierto y habló sin filtro del affaire de Santiago Bal con Ayelén Paleo

A las 11.29 horas, el programa que antecede a Flor de Equipo llegó a su final y en el pase con Denise Dumas se escuchó la opinión sin filtro de la conductora sobre el affaire que tuvo Santiago Bal con Ayelén Paleo ¡porque no sabía que tenía el micrófono abierto!

El exabrupto de Denise Dumas ocurrió mientras en pantalla estaba la placa de presentación de Flor de Equipo. "Paola Miranda, es toda la época de Santiago Bal, que se garch... a Ailén. A coso (Ayelén Paleo)", dijo la conductora, picante, en una charla en off con el panelista Paulo Kablan.

Acto seguido, Denise se dirigió a otros compañeros de trabajo, hasta que fue advertida de que sus palabras estaban saliendo al aire: "Buen día, ¿están atorados con una medialuna?".

"¿El Chino? Ah, Chino", expresó Dumas, con un tono de voz menos jocoso y llamándose a silencio.

DENISE DUMAS HABLÓ DE LOS RUMORES DE MALA ONDA CON NANCY PAZOS

Al frente de Flor de Equipo desde que Florencia Peña se fue del programa, Denise Dumas enfrentó en más de una ocasión versiones de mala onda con Nancy Pazos, panelista de ciclo de Telefe.

Lejos de fomentar los rumores, la conductora tomó la palabra y aclaró los tantos en nota radial con Por si las moscas: "Nada que ver con lo que están diciendo. De hecho, cuando arrancaron a decir que Nancy, cuando llegué yo, se quería bajar, enseguida ella me llamó para aclararme que no era verdad. No es que tengo una relación, pero está todo bien".

"Es muy feo cuando empiezan a inventar rumores de mala onda", concluyó Denise Dumas, categórica.