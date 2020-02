Denise Dumas, filosa con Claudia Neumann: "Un dúplex y un auto era lo mínimo que podía tener Nicole a los 18"

Un comentario al pasar de Denise Dumas en Hay que ver desencadenó una verdadera polémica respecto a Nicole Neumann, quien comenzó su carrera de modelo a los 12 años, cuando lógicamente su madre, Claudia Neumann, era su apoderada: “Cuando cumplió 18 años nada de todo ese trabajo estaba, toda su plata y todo eso”.

Esas afirmaciones despertaron la furia de la mujer, quien apuntó contra la conductora en una nota con Ciudad: "Conozco a Denise desde los 15 años y la defiendo siempre. No puedo creer la bestialidad que dijo. (...) Nicole a los 18 tenía un dúplex en Palermo y un auto. Obvio que estaba todo a mi nombre porque en esa época, la mayoría de edad era a los 21, no a los 18, con lo cual tenía que estar a mi nombre. ¿Sabés qué? Lo que tengo lo laburo y no tengo nada a mi nombre, o sea que si le robé la plata, no me la puse (a mi nombre)".

“Le pido perdón, se ve que la información que tenía no era buena. Igual, sostengo que Nicole es una luchadora que labura desde los 12 años, que en el camino ha perdido un montón de cosas. Nada que ver con vos, Claudia. Te mando un besito". G-plus

En ese mismo descargo, Claudia Neumann solicitó que pida perdón, y Dumas lo hizo el martes en su programa: “Primero que yo no dije que me refería a ella. Segundo, si Nicole tenía un dúplex y un auto entonces habrá sido un error mío. A mí me pareció que laburando desde los 12 hasta los 18, el número no era el correcto. Si me equivoqué, pido disculpas. A la madre de Nicole no la nombré, no la nombraría”.

Sin embargo, luego la conductora apeló a su ironía en medio de otro pedido de disculpas en un reportaje de Los Ángeles de la Mañana a la salida de El Nueve. “Le pido perdón, se ve que la información que tenía no era buena. Igual, sostengo que Nicole es una luchadora que labura desde los 12 años, que en el camino ha perdido un montón de cosas. Nada que ver con vos, Claudia. Te mando un besito. Y genial que tuvo un dúplex y un auto porque era lo mínimo que podía tener a los 18 años después de laburar siete años, desde los 11”, respondió filosa, aunque bajando el tono de la contienda.