Delfina Wagner reveló los detalles más importantes de su primer beso con Alfa de Gran Hermano 2022

Unos videos de una joven periodista de Crónica TV llamada Delfina Wagner a los besos con Alfa de Gran Hermano 2022 en la fiesta que dio el fin de semana alertaron sobre el nacimiento de un nuevo romance. Ella visitó A la Barbarossa, se mostró muy enojada ante los prejuicios por la diferencia de edad que tienen y contó si nació el amor.

“No somos novios, pero me gustaría conocerlo porque yo no lo conozco del todo. De todas formas, ¿cómo puede prosperar una posible relación si hay todo el día gente tirando mala onda por la cuestión de la edad?”, lanzó molesta la joven de 19 años por su relación con el participante de 61 años.

“Hay mucha gente, tanto del medio como de las redes sociales. Hablan muchísimo de feminismo, que estamos en el mes de la mujer, pero hay personas como Gastón Trezeguet que en este mismo lugar dijo que yo me quiero colgar solo porque es famoso", sostuvo.

Y lanzó: "Eso es desmerecer a alguien como yo que trabaja en televisión poco más de un año. Es desmerecer el trabajo de una piba solo por salir con una persona famosa”.

"Los dos tuvimos la iniciativa de darnos un beso. Yo no le pregunté ‘¿te puedo dar un beso?’. Esas cosas no se preguntan. Él me está abrazando en el video". G-plus

DELFINA WAGNER, ¿LA NOVIA DE ALFA DE GRAN HERMANO 2022, CONTÓ CÓMO FUE SU PRIMER BESO

“También acá dijeron que yo estuve en la fiesta colgada de él”, siguió Delfina, mientras Georgina Barbarossa indagaba en cómo había sido su primer beso y quién tuvo la iniciativa.

Más sobre este tema Alfa de Gran Hermano habló de los besos súper fogosos con Delfina Wagner en un boliche: "Se vio obnubilada"

“Los dos. Yo no le pregunté ‘¿te puedo dar un beso?’. Esas cosas no se preguntan. Él me está abrazando en el video. Con Alfa no hay historia de amor, somos amigos”, aseveró. “Alfa se comportó conmigo como un caballero. Solamente tengo elogios para él”, destacó la joven.

“Los dos. Yo no le pregunté ‘¿te puedo dar un beso?’. Esas cosas no se preguntan. Él me está abrazando en el video". G-plus

Más sobre este tema Alfa reveló si saldría con Camila Lattanzio afuera de Gran Hermano: "Yo siempre la vi "

“Lo vi y lo sentí como una persona muy parecida a mí, que no tiene problema en mostrarse tan cual él y no me importa lo que piense o diga la gente. Yo lo veo como una persona que quiere ser feliz y que está buscando eso. Yo me sentí muy reflejada”, concluyó. ¡Está a full!