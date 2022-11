Delfina, la hija abogada y modelo de Fernando Burlando, habló de la relación con su papá: "Siempre fue celoso"

Delfina, la hija más chica de Fernando Burlando, es abogada, modelo y hasta tuvo dos bandas de cumbia pop.

Ecléctica, por primera vez habló de la relación con su padre famoso. Reflexiva, contó que siente que es más parecida a él que a su mamá.

En diálogo con Teleshow, aseguró: "Dicen que mi hermana es muy parecida a mi mamá en su forma de ser, más tranquila, a ambas les gusta la decoración, tienen un gusto espectacular...".

"Y yo a mi papá, más chispita, nos gustan los deportes, un sentido del humor parecido", contó.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia" G-plus

DELFINA REVELÓ SI FERNANDO BURLANDO ES CELOSO

Delfina habló a fondo de la relación con Fernando, que actualmente espera una beba con Barby Franco.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", cerró Delfi, que trabaja en el estudio de abogados de Fernando y de vez en cuando modela.