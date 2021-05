La definición letal de Jujuy Jiménez al comparar a Del Potro con el Pelado López: "Con el otro no me interesa nada"

A fines de 2017, Sofía "Jujuy" Jiménez y Guillermo "El Pelado" López les pusieron punto final a sus cinco años de pareja.

Con el paso del tiempo, y tras algunas declaraciones de la participante de La Academia, salió a la luz que Jujuy no guardaría los mejores recuerdos de dicho vínculo. Caso opuesto a su romance pasado con Juan Martín del Porto, con quien aún mantiene un cordial trato.

"Con el que te quedó buena relación es con tu ex, Del Potro. Tengo entendido que seguís hablando", le dijo Celeste Muriega a Sofía en La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine. En automático y con una alegre convicción, Jujuy contestó: "¡Sí! Con Juan tengo la mejor".

Acto seguido, la panelista acotó: "Pero no así con el Pelado". Y la amable sonrisa de la modelo se borró: "Es que son dos ex distintos. Son relaciones distintas. Con Juan tengo la mejor, seguimos hablando buena onda, sin ánimos de nada. Y con el otro es como que nada. No me interesa tampoco".

Mirando para el pasado y tras asegurar que actualmente se encuentra soltera, Sofía “Jujuy” Jiménez recordó su noviazgo con el Pelado López como una historia totalmente cerrada.

"A ver, yo tuve tres ex. Uno es 'el jujeño', que fue papá, armó su familia y tengo la mejor. Otro fue Guille. Con él fueron muchos años de relación, yo era muy chica y había muchas cosas de la vida que no entendía. Yo me dejaba llevar y las disfrutaba. Pero la relación quedó ahí. No hubo más relación", concluyó la modelo y periodista, incluyendo tácitamente en la lista sentimental a Juan Martín del Potro.