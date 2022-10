¿Dedicado a Mauro Icardi? Picante posteo de Wanda Nara junto a L-Gante: "Acá tenemos todo, menos drama"

Con el rumor instalado en los medios sobre si la relación de Wanda Nara y L-Gante pasó del plano comercial a un vínculo más personal –y después de que Mauro Icardi generara todo tipo de repercusiones con su vivo de Instagram en la que habló directamente de la madre de sus hijas- la empresaria y el cantante redoblaron la apuesta.

“Acá tenemos todo, menos drama", fue el picante mensaje que Wanda escribió sobre una foto en la que se lo ve muy cerquita del jurado de Canta Conmigo Ahora y que el joven también plasmó en sus redes.

Su mensaje rápidamente despertó especulaciones sobre si sus palabras fueron dirigidas al futbolista, con quien tiene a Francesca e Isabella, con quien estaría furiosa por las declaraciones que dio en las últimas horas y que habrían oficializado la separación sin ninguna vuelta atrás.

Horas atrás, el artista le había hecho frente a los dichos de Icardi, quien lo criticó abiertamente frente a sus cientos de seguidores: "Es un pobre pibito", había dado a conocer Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), según lo que le habría dicho el propio músico.

FIRME RESPUESTA DE L-GANTE SOBRE SI SE SINTIÓ SEDUCIDO POR WANDA NARA

Después de romper el silencio en La Noche de Mirtha donde aseguró que con Wanda Nara “se están conociendo”, L-Gante volvió a dar detalles del vínculo que la une con la empresaria y no dudó al ser indagado sobre si se sintió seducido por ella.

“Wanda es una persona que acabo de conocer. Ella me cae bien, es bastante inteligente, es piola. Es una persona que me cayó bien y me aconseja también”, lanzó el jurado de Canta Conmigo Ahora en una nota que dio a LAM.

Fue entonces que el cronista quiso saber si Wanda lo sedujo como mujer, y el cantante no dudó: “No, eso no tanto. Fue más del lado de aconsejar. Ella es una persona más grande que yo y sabe moverse bien, es piola. Siempre viene escuchar a las personas que te quieren aconsejar para bien sin querer sacarte nada a cambio”.

“Vi que mucha gente dice ‘te quieren usar’… tienen que estar en mi lugar para decir quién me usa o no , a quién permito que me use o no, o si me sirve a mí también, o lo que sea. Pero nada es hecho a propósito”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “”.