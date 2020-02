La declaración súper hot de Moria Casán sobre cómo es en la intimidad con su pareja: "Me gusta ser geisha y hacerle masajes"

A fines de noviembre pasado y a poco de volver de sus vacaciones de Uruguay, Moria Casán (73) había enfrentado los rumores de romance con Humberto Poidomani (77) donde reconoció que mantienen "un romance cerebral".

Ahora, a casi dos meses de dar el "sí" con el artista plástico con La Toscana de fondo en Italia, la conductora de Incorrectas dio detalles de cómo vive la intimidad de pareja puertas adentro.

“A mí me gusta ser geisha para mi pareja, hacerle cosas, masajes. Me gusta darle placer, pero placer tipo hospital. Pero no porque esté enfermo, eh. Sino porque me agarró un cuidado, una cosita de amorcito, de bebé y de amor”. G-plus

"Yo tengo una pareja y somos los dos absolutamente individuales. El mismo día que nos casamos, al otro día nos separamos pero porque él vive en un lugar y yo en otro", comenzó diciendo la diva en su programa.

"Pero a mí me gusta ser geisha para él, hacerle cosas, masajes. Me da un ataque zen", agregó, enumerando sus gustos a la hora de encontrarse a solas con Humberto.

Más sobre este tema Moria Casán se casó con Humberto Poidomani en una "unione neologística" en Italia: "Sin canje ni sidra caliente"

Y cerró, sin tapujos: "Me gusta darle placer, pero placer tipo hospital. Pero no porque esté enfermo, eh. Sino porque me agarró un cuidado, una cosita de amorcito, de bebé y de amor".