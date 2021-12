La declaración de amor de Nicole Neumann a Urcera con palito incluido para Cubero: "Manu es el hombre más hombre que tuve en toda mi vida"

Desde que blanqueó su relación con José Manuel Urcera, Nicole Neumann se animó a mostrar algunas intimidades de su día a día junto al hombre que supo conquistar su corazón. Y más enamorada que nunca, la modelo no escatimó en halagos para el piloto ¿y le tiró un palito a su marido, Fabián Cubero?

En medio de nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, Nicole reconoció que es te nuevo amor la sorprendió por completo: “Yo primero tenía que sanar cosas para que entre la persona que estaba deseando y que me merezco. Y te juro que así fue”, comenzó diciendo.

“En la tercera o cuarta salida con Manu, le dije a una amiga ‘¿vos sabés que yo me voy a enamorar de este chico?’. Y no contaba con eso. Es más, al principio ni querían que le pasen mi teléfono porque era más chico y la primera vez que salimos fue muy tranquilo. Él estaba medio tímido y yo muy cerrada, pero la vida me sorprendió”, agregó.

"Manu me sorprendió enormemente porque es el hombre más hombre que tuve en toda mi vida, te juro. Es lo más, cómo me cuida a mí y a mis hijas, cómo nos quiere. No puedo pedir más". G-plus

Fue entonces que dio que hablar con sus declaraciones: “Yo dije ‘el indicado no va a ser el de 30 años’ porque estaba proyectando otra cosa. Eso fue un prejuicio mío porque yo quería un hombre maduro, que ya esté más allá, que pueda lidiar con toda mi situación que es que tengo tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna; frutos de su relación anterior con Cubero) y por eso pensé que él no iba a ser el indicado para todo eso".

Más sobre este tema Nicole Neumann y Fabián Cubero, juntos en la comunión de su hija junto a sus respectivas parejas

“Sin embargo, mne sorprendió enormemente porque es el hombre más hombre que tuve en toda mi vida, te juro. Es lo más, cómo me cuida a mí y a mis hijas, cómo nos quiere. No puedo pedir más. Somos muy compañeros el uno con el otro, me encantan acompañarlo en su carrera y tenemos el mismo ritmo de vida. Nos divertimos mucho”, cerró Nicole, feliz de vivir esta etapa de su vida con Urcera.