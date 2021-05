La declaración de amor a cámara de Nico Furman a Karina la Princesita: "Quiero decirle que la amo"

El lunes 24, Karina la Princesita (35) salió al ruedo en La Academia y, para tan movilizador acontecimiento, la artista les pidió a sus seres queridos que le vayan a hacer el aguante. Dentro de esas personas estuvo el músico Nicolás Furman (44), con quien lleva medio año de novia.

Pese a su bajísimo perfil, el novio de Karina le dio una nota a LAM y no ocultó su plenitud por su gran presente sentimental junto a la cantante. Incluso, miró a cámara y le declaró su amor.

"Me encantó (lo que hizo). Me pareció que salió todo bien. Yo no entiendo mucho de baile, pero me encantó", le dijo Nico a Maite Peñoñori, sobre el debut de La Princesita en la pista de Marcelo Tinelli.

"Quiero decirle que la amo y que estoy contento de que le haya salido bien (el baile)", le dijo Nico a Karina, tras su debut en La Academia. G-plus

Entrando en el plano más íntimo, Furman agregó: "No estamos conviviendo, pero nos estamos viendo mucho". Y accedió al pedido de la notera, de que le diga unas palabras a su novia mirando a cámara: "Quiero decirle que la amo y que estoy contento de que le haya salido bien".

Concluida la nota y con la presencia de Karina en LAM, Ángel de Brito le preguntó: "¿Vos lo amás?". Y ella asintió, con timidez y risueña: "Sí, ya le digo que lo amo".