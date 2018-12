El actor reveló su táctica para no coincidir en el mismo lugar con sus ex, quienes también harán temporada en La Feliz.

Sus trabajos hicieron que coincidan los tres en el mismo lugar esta temporada de verano. Federico Bal (29) y sus ex Laurita Fernández (28) y Barbie Vélez (24), estarán al frente de diferentes obras en Mar del Plata. Sin embargo, el actor reconoció su táctica para no cruzarse con ninguna de ellas.

Decidido a evitar los infaltables escándalos estivales, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dejó en claro que hará todo lo posible para evitar los conflictos en La Feliz: "Llega un punto en el que si el escándalo sale, sale. Estoy muy tranquilo. La verdad es que casi ni estoy yendo a bailar. Tengo una casa hermosa, prefiero quedarme e invitar a mis amigos, quedarnos en la pile, tomar una cervecita o un vinito y hacer un poco más esa vida", expresó Fede en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Luego, remarcó sus intenciones de no estar frente a frente con ninguna de sus exparejas: "No tengo ganas de encontrarme con gente que tal vez no es del todo agradable (encontrarse)... Uno si quiere no se encuentra. Sabe adónde ir y adónde no ir".

"De hecho, hace poco me preguntaron por qué no había ido a la apertura de temporada en el Teatro Colón y fui sincero. No tengo ganas que la nota sea 'Federico se encontró con su ex'. Prefiero quedarme en mi casa trabajando y esperarlos en la puerta de mi teatro, en el Atlas. Hay momentos para todo", cerró Fede Bal, quien se lucirá junto a sus padres, Mica Viciconte, Sol Pérez y gran elenco en el espectáculo Un amor de revista.