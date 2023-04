La decisión de la exnovia de Marcos de Gran Hermano que indignó a los fanáticos: "No era que no le gustaban las cámaras"

De la mano de Marcos Ginocchio, Julieta Illescas se convirtió en noticia por ser la exnovia del ganador de Gran Hermano 2022. Sorprendidos con la irrupción mediática de la joven, los fanáticos del salteño no tardaron en cuestionarla duro.

Primero, a los usuarios de Twitter e Instagram les llamó la atención ver a Julieta en la tribuna de Gran Hermano la noche que Marcos se coronó campeón.

Segundo, pusieron en acento en los picantes likes que les dio a comentarios contra Julieta Poggio, con quien Marcos fue shippeado en el reality y entabló una afectuosa relación.

Como si fuera poco, ahora los seguidores de Ginocchio volvieron a la carga contra la salteña, al advertir que Julieta Illescas puso "público" su perfil de Instagram y sus seguidores aumentaron significativamente.

"A la que no le gustaban las cámaras", "Si tan perfil bajo era no hubiera aceptado tantas solicitudes, ¿no?" y "No me interesan las cámaras ni la fama, por eso doy una nota a una revista", fueron tan solo algunos de los comentarios que cosechó la exnovia de Marcos por capitalizar en redes la fama de Ginocchio.

MARCOS DE GRAN HERMANO RESPONDIÓ SI VOLVERÍA CON SU EXNOVIA

Consagrado campeón de Gran Hermano, Marcos Ginocchio fue de visita a LAM y las preguntas sobre su exnovia, Julieta Illescas, lo pusieron en aprietos.

"Yo pedí que ella esté en la final. Cuando estaba mal y mi hermana me preguntaba qué me pasaba, yo le contaba que estaba pensando mucho en ella y le conto que la quería ver, y por eso fue", dijo Marcos.

Sobre la posibilidad de volver a estar en pareja, el ganador de GH expresó: "No somos novios. ¿Si hay posibilidad de que lo seamos? La verdad no sé porque tengo que hablar con ella y ver qué pasó ella todos estos meses, y yo también. Todavía no pudimos tener contacto".