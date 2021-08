Débora Plager pidió por contrato no estar en el ritmo del caño en La Academia: la reemplazará Noelia Marzol

La incorporación de Débora Plager (51) a La Academia fue una verdadera sorpresa, ya que la prestigiosa periodista política se animó a participar del gran show de la televisión argentina, sin abandonar su vocación. Madre de los mellizos Tomás y Maximiliano (19) fruto de su matrimonio con Juan Burlet, la pareja del empresario José Luis Rodriguez Pagano había exigido que la eximan de hacer el baile del caño por contrato y la producción le respetó la condición.

Es por eso que en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) explicaron que a pesar de que Plager no tenía ningún tipo de problema de salud, “por una cuestión contractual ella dijo que no iba a hacer el caño antes de firmar” y que “fue una de las cláusulas aceptadas por la producción”. La información de Gaby Fernández hasta ahí era apenas un recordatorio de que no iría al duelo.

Sin embargo, la polémica estalló cuando se conoció quién sería la reemplazante: Noelia Marzol (34). Actriz protagonista de Sex, donde Mazol hace una súper sensual performance de caño: “Para desgracia de todos a los que no les sale el caño”, acotó el productor sobre la excelencia de la bailarina en ese ritmo.

Con el reemplazo de Noelia Marzol, Débora Plager casi que se garantiza la continuidad por una gala más en La Academia.