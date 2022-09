Darío Barassi vio fotos del Chino Leunis en la playa y lo mandó al frente: "Mucha sunga"

El Chino Leunis fue convocado de urgencia para cubrir a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, después de que la hija menor del conductor fue internada. Superado el mal momento, volvió al ciclo y se mostró divertido con el animador de El Hotel de los Famosos.

“‘Ay, lo bueno que está el Chino’, ‘ay, lo parto en ocho al Chino’. ¡Me rompe las pelotas! Todas están así”, señaló, sobre las reacciones que provocó el compañero de Pampita en el reality de eltrece.

“Lo empecé a seguir en Instagram. No lo seguía. ¡Ay, me dio vergüenza decir que no lo seguía en Instagram!”, comentó, para tener una desopilante infidencia.

"El Chino es muy ‘sunguero’. Mucha sunga. Me sorprendió. 'Tiene con qué', dice Luli. Ya sé que le viste el ‘tobul’. Sí, sí. Lo vi, muy dotado". G-plus

“Es muy ‘sunguero’. Mucha sunga. Me sorprendió”, comentó, sobre unas fotos que subió el Chino de sus vacaciones en República Dominicana.

“Tiene con qué, dice Luli. Ya sé que le viste el ‘tobul’. Sí, sí. Lo vi, muy dotado”, señaló, con humor mientras apuntaba a su productora.

“Leí por ahí que somos el programa con más reemplazos. ¡Qué pesado soy! Si no es vacaciones, son problemas. No es fácil ser yo”, bromeó.