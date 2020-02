Darío Barassi, tras la versión de que Jimena Barón no quiso trabajar con él por ser gordo: "Lo hablé con ella"

Esta semana, Jimena Barón está en el ojo de la tormenta por promocionar su trabajo musical con un afiche similar al que usan los servicios de prostitución.

Cuestionada y criticada sin filtro, Ángel de Brito recordó una supuesta actitud que habría tenido la actriz y cantante con Darío Barassi, cuando hacían de pareja en Quiero vivir a tu lado, en 2017. "De Jimena Barón conocemos lo bueno, lo malo y lo regular. En una de las tiras en las que trabajó, ella no quería tener un actor al lado, que hacía de su pareja, que era gordo. Esto lo sabe todo Polka. Ella decía 'yo, con este cuerpo, tan divina, no puedo salir con este gordo'. El gordo era Darío Barassi", trajo al presente el conductor de Los Ángeles de la Mañana, abriendo otro foco de debate.

"No le di entidad y hasta me dio gracias. A mí eso no me daña... En el momento cuando lo leí dije 'seguro que lo dijo con humor'. Y cuando lo hablé con ella, me dijo 'obvio'". G-plus

De bajo perfil y minimizando el tema, Barassi fue abordado a la salida del teatro, donde está haciendo Carcajada salvaje junto a Verónica Llinás, y le quitó relevancia al asunto. "Jimena Barón dijo que no querías que seas su pareja porque eras gordo", le comentó la notera de LAM. Con seriedad, el actor respondió: "Este tema lo hablamos en su momento, que fue en 2017, cuando lo leí. Yo me senté con Jime, no le di entidad y hasta me dio gracia. A mí eso no me daña, no me molesta ese tipo de comentario", comenzó el actor.

"En el momento cuando lo leí dije 'seguro que lo dijo con humor, como un chiste'. Cuando lo hablé con ella, me dijo 'obvio que lo dije con gracia'. Yo me lo tomé así. Con Jime hicimos una dupla espectacular en Quiero vivir a tu lado, laburamos bárbaro y tengo la mejor. Nunca me ofendió. Después, cómo lo haya dicho, cómo lo haya planteado, es el universo de ella. Yo no lo sé. Lo que ella me contó es que fue con humor. No tuvo trascendencia para nosotros ni para el vínculo".

"Esto no tuvo entidad en su momento. Por eso lo quiero desestimar. Yo le creí, fue con humor y ya está. Tema cerrado hace dos años”. G-plus

No ajeno a la repercusión del tema, Darío agregó: “Me escribió todo el mundo, cosa que es muy atípica para mí porque soy cero mediático, pero me ocupé de contestar porque realmente no tuvo entidad en su momento. Por eso lo quiero desestimar. Yo le creí, fue con humor y ya está. Tema cerrado hace dos años”.