Darío Barassi salvó a un participante de 100 argentinos dicen de un tremendo blooper: "Si se cae, no me puedo agachar"

Darío Barassi sigue sumando momentos desopilantes en 100 argentinos dicen, aunque este martes no solo aportó su humor sino también su cuerpo para detener a un participante de cometer un tremendo blooper.

Todo comenzó cuando el conductor lanzó la consigna que decía “el día está hermoso, voy a aprovechar para…” y los dos primeros participantes fallaron en sus respuestas.

Al escuchar el timbre por segunda vez, el relevo del equipo “De Luca” salió disparado de su sitio para tocar el botón de respuestas antes que su rival de “Montalvo” pero sus piernas le jugaron una mala pasada y trastabilló frente a Darío Barassi.

Más sobre este tema Tremenda reacción de Darío Barassi al escuchar la respuesta de una participante de 100 argentinos dicen: "No cuentes eso en televisión"

DARÍO BARASSI EVITÓ LA CAÍDA DE UN PARTICIPANTE EN 100 ARGENTINOS DICEN

“¡No, no!”, gritó Darío mientras sostenía la joven para que no caiga “despatarrado” sobre el piso. “¡No, chicos, no! ¡Se van a cag..! Yo no voy a hacer esto así, Luli. Si se cae, ¿qué hago? Yo no me puedo agachar. ¿Entendés lo que te digo?”

“Y además no sabés cómo se movían los pelos cuando corría ¿los viste? ¡Basta, chicos! Es una pobreza esto”, se quejó el conductor. “Me imagino que si corriste así es porque tenías algo muy bueno para decir, Tobi”, lo alentó Barassi.

“Tomar sol”, dijo el participante, todavía agitado, y consiguió así la segunda respuesta más votada, con 18 tantos que se sumaron a su equipo de inmediato.