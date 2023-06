Darío Barassi incomodó a un participante con una pregunta en vivo: "Me ponés nervioso"

Además de jugar por una gran suma de dinero, los participantes de Ahora Caigo se divierten con el humor de Darío Barassi. Sin embargo, en esta oportunidad, Rada se mostró muy incómodo con el conductor del programa de eltrece.

Así fue el imperdible ida y vuelta:

Barassi: -¿Por qué estás solo, Rada?

Rada: -Creo que no conseguí a la persona indicada.

B: -O sea que el error está en el otro, no en vos.

R:- No, puede ser que el fallo sea mío, por supuesto. Me ponés nervioso.

Darío Barassi: "¿Por qué estás solo, Rada?". G-plus

B: -No, no te pongas nervioso. Contame cuándo fue la última vez que estuviste en pareja.

R: -Hace un año atrás. Habré estado un año. Períodos cortos.

B: -¿Puedo saber por qué cortaron?

R: -No sé, no recuerdo. Fueron discrepancias en la relación.

B: -¿De qué tipo?

R: -Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. ¿Seguimos jugando? A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío.

Rada: "Me estás indagando mucho, me ponés nervioso. ¿Seguimos jugando? A los demás los ayudás y a mí me ponés tenso, Darío". G-plus

B: -Ya que los participantes no te ponen nervioso, lo tengo que hacer yo. Estabas demasiado tranquilo.

R: -Parece nada más.

¡Qué momento!

DESOPILANTE RESPUESTA DE DARÍO BARASSI CUANDO LE PREGUNTARON SI QUERÍA TENER MÁS HIJOS CON LUCÍA GÓMEZ CENTURIÓN

A pocos días de que las vidas de Darío Barassi y su esposa, Lucía Goméz Centurión, volvieran a llenarse de amor con la llegada Inés (ya tienen a Emilia), el conductor de 100 argentinos dicen fue contundente sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo el cronista de Socios del Espectáculo: “Ya tenés 2 niñas… ¿hay chances de que se esté cocinando un Barassito?", quiso saber, en referencia a sus deseos de ser padre de un varón.

Fue entonces que Barassi no dudó y fue contundente con su respuesta: “Ni en pedo, chicos. No vuelvo a tener relaciones sexuales en mi vida. Ya está", lanzó, imprimiéndole su característico humor al momento.

"¿SI QUIERO TENER OTRO BEBÉ? NI EN PEDO, CHICOS. NO VUELVO A TENER RELACIONES SEXUALES EN MI VIDA. YA ESTÁ". G-plus

"No tengo ese mambo (de tener un hijo varón). Me encanta ser papá y me encanta ser papá de niñas. Estoy chocho ", cerró Darío, muy feliz por esta nueva etapa de su vida.