Darío Barassi confesó que tuvo sexo en un automóvil: "El seguro cubrió todo"

Día a día Darío Barassi divierte a los participantes y a los espectadores de 100 argentinos dicen con su característico y desenfadado humor.

En esta ocasión, el conductor lanzó una divertida consigna que apeló a la imaginación de los participantes, y él no dudó en recordar una de sus imperdibles anécdotas.

En el mano a mano, Darío lanzó un nuevo desafío a sus participantes al ritmo de Careless whisper de Wham!: “que los gustos hay que dárselos en vida no cabe duda, pero ese tipo de gustos hay que dárselos toda la vida”, dijo.

Más sobre este tema Revelan el súper elenco de la segunda temporada de ATAV: de Darío Barassi y Justina Bustos a Andrea Rincón

LA DESOPILANTE ANÉCDOTA DE DARÍO BARASSI Y LA INTIMIDAD A BORDO DE UN AUTOMÓVIL

“Le pedimos a 100 argentinos que completen esta frase: ‘siempre quise tener un encuentro íntimo en un…’”, dijo Darío antes de que uno de los participantes tocara la campaña y agregara “en un auto”.

“¡Coni! ¿Son hermanos? ¿Hay papá y mamá?”, le preguntó Darío y ante la respuesta positiva de la paticipante, el conductor contraatacó. “No es obvio, yo no tengo papá, Coni. No toda las familias son perfectas como la tuya, ¿okey?”, le dijo con su habitual estilo.

“Hay algunos que no tenemos papá, pero también hay algunos que ya hicimos el amor en un auto”, agregó Barassi. “¡Pobre auto! El seguro cubrió todo, ja, ja”, cerró el conductor a pura risa.