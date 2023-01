Daniela se siente acosada por Agustín en Gran Hermano 2022: "Me incomoda mucho"

Las mujeres de la casa de Gran Hermano 2022 se la tienen jurada a Agustín y una de las que está enfrentadísima con el muchacho platense es Daniela, quien en el confesionario no dudó en nominarlo en primer lugar y contó sus picantes motivos.

“Tiene actitudes raras conmigo. De hecho, aún no se diferenciar si es por juego o si su personalidad es así de esa manera. Si es por juego no quiero unirme a eso, ni ser parte de este jueguito porque no le quiero hacer ese favor, ni mucho menos”, contó.

“El viernes estábamos bailando y me cantaba canciones, me hacía así, mordiéndose el labio. Me guiñaba el ojo, quiso bailar un lento y me decía ‘se baila con la cabecita acá en el hombro y más pegados’. Cosas así”, aseguró, sobre su incomodidad. Pero no fue todo.

DANIELA APUNTÓ CONTRA AGUSTÍN EN GRAN HERMANO 2022

Incluso Venganiela contó que el politólogo se le insinúa. “Después durante el día me molesta con cosas sobre Thiago, me muestra las remeras de Thiago, le pone su perfume a una remera de Thiago”, detalló.

“En un cartelito que decía ‘Thiago y Daniel’, sobre el nombre de Thiago puso Agustín. No si es parte del juego o de su personalidad, pero ya es incómodo”, afirmó.

“Me voy a sentar a hablar seriamente porque yo ya se lo dije, pero sigue. No me gusta que sea así ni que me joda de esa manera”, cerró.

