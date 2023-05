Daniela Celis mostró su tatuaje con Julieta Poggio y Romina Uhrig y respondió si se haría uno con Thiago

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano 2022, mantuvo una charla profunda con Ciudad y habló de todo: el nuevo emprendimiento de pestañas, que se llamará Pestañela, su vida tras el reality, el consolidado vínculo con Julieta Poggio y Romina Uhrig y su relación amorosa con Thiago Medina.

Su compañero, dentro y fuera de la casa, fue quien se robó el corazón de la bella morocha y ahora cumplen 3 meses de noviazgo, un logro de pareja que sellan con su viaje a Brasil.

"Todo esto es una locura, realmente no me termino de sorprender. Cada día que pasa me encuentro con algo nuevo, viviendo una experiencia nueva, cumpliendo sueños todo el tiempo. Es más perfecto que un sueño toda esta nueva vida. Quieras o no, tu vida cambió y cambió para bien", comenzó explicando en la entrevista Daniela, muy contenta.

Luego, la exparticipante del reality de Telefe se detuvo en los detalles de su emprendimiento de belleza, que viene planificando hace tiempo: "Estoy remándola en dulce de leche porque me piden un montón de papeles para abrir mi local en Ramos Mejía, que se va a llamar Pestañela y la especialidad van a ser uñas y pestañas".

"Voy a tener un día de inauguración y vamos a tener un montón de invitados especiales, entre ellos obvio Juli y Romina. Van a estar todos invitados", agregó.

Sobre la relación con Romina Uhrig y Julieta Poggio, Daniela aseguró: "Con las chicas nos llevamos cada vez mejor, imaginate si hablábamos de todo con micrófono, ahora sin micrófono y sin cámaras no sabés cómo le damos al pico. Más con una cerveza de por medio... Somos terribles, amo mi relación con las chicas, la verdad que nos llevamos súper bien".

"Es una gran relación, una amistad que sé que va a perdurar súper bien. De hecho, nos tatuamos juntas", desarrolló, y se detuvo a mostrar el tatuaje en su nuca.

"Es un ojo que, aparte de ser el de Gran Hermano, sentimos que nos cambió la vida y nos marcó porque nos conocimos ahí. Lo hicimos en esa parte porque es justo el Tercer Ojo, que está en la nuca y te protege, tiene muchos significados, así que pensamos que era perfecto para que lo hiciéramos las tres".

Y aclaró: "Con Thiago no me tatuaría, no me tatuaría con ningún novio, porque siento que si te tatuás con un hombres se termina la buena racha. Así que no lo haría con ninguno, ni con Thiago ni con nadie".

DANIELA CELIS CONTÓ CÓMO SIGUE SU RELACIÓN CON THIAGO MEDINA Y ASEGURÓ QUE CAMBIARÍA SU JUEGO EN OTRO GRAN HERMANO

Más tarde, Daniela profundizó sobre su relación con el joven dueño de una verdulería: "Nos vamos a Brasil a festejar nuestros tres meses juntos. Es una locura para nosotros porque ninguno conoce ese país, nunca hicimos un viaje tan grande ni tan largo".

Luego, la exparticipante desmintió la separación que aparentemente habían vivido con Thiago a su salida del reality: "Desde que salí, Thiago estuvo conmigo. El día que se terminó mi aislamiento fue al hotel, estuvimos juntos y no nos separamos nunca más. En su momento dijimos que no estábamos juntos, a los medios y en todos lados, para que haya un stop, porque la gente se adueñaba de la relación y nosotros nos estábamos conociendo recién afuera de la casa".

"Había mucha opinión, mucho hate y también mucho amor, entonces decidimos resguardar el vínculo para que nada lo estropee. Fue lo mejor que pudimos haber hecho porque realmente nos afianzó como pareja. Hoy estamos cumpliendo 3 meses y entendemos que nada nos va a separar, así que podemos gritar al mundo que nos queremos y que juntos estamos muy bien", siguió.

Sobre su participación en la casa y la posibilidad de volver a entrar en otra edición, Daniela fue contundente: "No me arrepiento de nada de lo que hice dentro de la casa, desde que entré y hasta cuando volví a entrar. Me hubiera gustaod quedarme un poquito más, pero con volver a entrar tuve mi segunda oportunidad, no me la esperaba".

"Si volviera a entrar a un Gran Hermano, me encantaria ir a jugar, siendo fiel a los míos, pero no me juntaría con nadie. Jugaría sola si volviera a entrar. Haría un nuevo juego, no me enamoraría de nadie tampoco", añadió Daniela. "La verdad no esperaba enamorarme dentro de la casa, para nada. Me llevo un novio y dos amigas. La casa me dejó muchas sorpresas y me cambió la vida".

Y finalizó la entrevista contando con quiénes tiene un vínculo más cercano luego de Gran Hermano 2022: "Me sigo llevando con 'Los Verdaderos': Juli, Romi, Thiago, Nacho, La Tora... también lo metemos a Alfa que es copado, a Ariel. Somos nosotros".

