Daniela Celis mandó al frente al peor vestido de la casa de Gran Hermano: "Le decían que no combinaba bien"

Daniela Celis visitó La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) y allí reveló todos sus secretos para verse siempre espléndida, incluso dentro de la casa de Gran Hermano, y también contó quién era el peor vestido de todos los participantes.

"¿Quién era el peor vestido de la casa?", le preguntó Mariano Caprarola a la joven, que lo pensó brevemente y luego contestó: "Uy, es muy fácil chicos. Al peor vestido de la casa no lo quiero mencionar porque después dice que me cuelgo de él”, dijo.

“Agustín (Guardis) no se vestía bien", afirmó la novia de Thiago Medina. “Julieta igual le decía 'esa remera con ese pantalón (no combina)' y él iba y se cambiaba. Así que eso es algo bueno", explicó la joven.

Más sobre este tema Daniela Celis cumplió 27 años y compartió su felicidad en Instagram: "Mi vida cambió de un día para el otro" El divertido blooper de Daniela Celis cuando Ángel de Brito le preguntó si es infiel: "Hoy en día, sí"

LOS SECRETOS DE DANILELA “PESTAÑELA” CELIS PARA MANTENERSE ESPLÉNDIDA EN GRAN HERMANO 2023

"¿Y quién era la peor vestida?", le preguntó Fabián Medina Flores a Daniela. "Yo creo que las chicas se vestían todas bien. Me voy a poner yo porque, para mí, yo no me vestía tan bien", se la jugó “Pestañela”, que también contó sus propios secretos para un buen look.

“Al cabello o me lo cuido, no te voy a mentir. Es todo mío. Lo que sí hago es, cada tanto, me cortó las puntas del pelo y cuando me hago calor me pongo protector. Me gusta hacerme cosas en el pelo, y me gusta tenerlo largo, que es lo que me caracteriza”, reveló.

“Los chicos de técnica estaban muy preocupados por tu piel, porque te ven muy hidratada”, insistió Medina Flores. “Siempre me pongo cremas a la salida de la ducha”, dijo Daniela, que reveló que si duerme acompañada lo hace “sin nada” encima y que su secreto para mantenerse espléndida es “el amor te hace más joven”.