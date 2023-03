"Nunca estuvimos juntos": Daniela Celis confirmó su separación de Thiago de Gran Hermano 2022

Daniela Celis confirmó su separación de Thiago de Gran Hermano deslizando que se dio cuenta de que él no es para ella. Su enigmático tweet sembró polémica y la exparticipante del reality dio explicaciones.

Si bien vivieron un romance en la casa, muy apasionado, Daniela contó que nunca estuvieron de novios. Por eso, estrictamente, no habría separación. Y que entre ambos está todo súper bien.

Ciudad intentó ponerse en contacto tanto con Daniela como con Thiago, pero ambos optaron por el silencio.

"No estoy acostumbrada a dar explicaciones de algo porque es súper raro para mí, pero quiero bajar un poco las aguas por una situación que se fue un poco de las manos, el tema Thiago", expresó, algo tímida, mirando a cámara.

DANIELA CELIS SE DESLIGÓ DE THIAGO DE GRAN HERMANO

En este contexto, Daniela aclaró que está soltera.

"Quiero que sepan que no hubo separación porque con Thiago nunca hubo una confirmación de algo, nunca estuvimos juntos, formal, así que no hay separación, absolutamente nada. Quédense tranquilos por ese lado. Y a lo sumo que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que no tengamos un vínculo, que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros".

"Queremos demostrar que a pesar de todo y que uno no pueda ser para el otro, no podamos tener una linda relación. Son cosas diferentes. Así que quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien. A disfrutar de la vida. Más amor, menos odio", cerró a través de sus stories de Instagram.