Daniela Celis, arrepentida por haber tenido relaciones en Gran Hermano 2022: "No me puedo ver"

​Su paso por Gran Hermano 2022 significó un antes y un después en la vida de Daniela Celis (26). Además de despegar como modelo y emprendedora de uñas y pestañas, la participante se enamoró de Thiago en el reality de Telefé.

Dentro de la casa, Daniela y Thiago conformaron una de las parejas más fogosas. A ellos, nada los inhibía y dieron rienda suelta a la pasión delante de las cámaras e, incluso, de sus compañeros.

A casi dos meses del final de Gran Hermano 2022, Daniela conversó en exclusiva con Ciudad. Al ser consultada sobre cómo tomó los videos y notas que vio de ella al salir de la casa, respondió: “Fue una locura cuando salí por la dimensión de las cosas que habían sucedido”.

DANIELA CELIS SE ARREPIENTE DE HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES EN GRAN HERMANO

Sobre si hay algo de lo que se arrepiente de su paso por el reality, Daniela se sinceró: “La verdad que me arrepiento mucho de mi etapa con Thiago en su momento, de las relaciones sexuales. Creo que es algo que no volvería a hacer. He pedido disculpas por eso y un millón de veces lo volvería a hacer. Fue por la repercusión que tuvo”.

“Cuando vi todo, dije: ‘¡No, chicos! ¡Es un montón!’. Yo ese video no lo vi, no lo puedo ver. ¡Sáquenmelo! ¡No, no, no!”, confesó sobre lo que le generan las imágenes con Thiago en la cama.

Sin embargo, respecto a lo que se lleva de Gran Hermano, destacó: “Y después está todo lo bueno. Es impresionante y no puedo creer todo lo que generó Gran Hermano. ¡Es un monstruo!”.

“Adentro de la casa, no nos dábamos ni cuenta. Ni idea de lo que estaba pasando afuera. Y yo no me imaginaba ni la mitad de las cosas que estaban sucediendo y que sucedió. Una locura”, agregó Daniela sobre su visión como participante, mientras estuvo dentro del reality.