Daniela Cardone (55) es imponente. Su altura, su personalidad y sus largas trenzas rubias, definen su impronta desafienate. Sin embargo, esos rasgos contraponen a extrema suavidad y dulzura para hablar de sus cinco (actuales) amores felinos.

La actriz de Sex, la obra de alto voltaje erótico dirigida por José María Muscari, recibió a Ciudad en el jardín de su casa: "Hagámosla acá, yo soy del sur así que estoy acostumbrada al fresco", aclara del entrada.

Nacida en Carmen de Patagones, Cardone también vivió en Viedma y se crió en Valcheta, provincia de Río Negro. Daniela se acomoda en un puf plateado -nunca deja la coquetería de lado- y se mete en la charla que más disfruta: cómo es su especial vínculo con sus mascotas.

-¿Cómo te sentís rodeada de tus gatos?

-Los amo, tengo locura por los animales. Al tenerlos empecé a observar cosas que antes pasaba por alto. Les hablo y yo siento que me entienden todo.

-¿Cómo fue que lo descubriste?

-Cuando falleció mi mamá, en julio de 2009, dije "tengo que tener una mascota". Estaba haciendo teatro y no tenía mucho tiempo. Por ejemplo, no podía tener un perro porque sufren mucho. Quería mimos. Empecé con Matute, que siempre digo que era como el líder de la pandilla (N. de la R.: es uno de los tres que tiene embalsamado en su casa). Justo me fui a hacer temporada a Mar del Plata y como no tenía quién me lo lleve, un amigo, que tenía una Ferrari, se ofreció. ¡Mirá vos cómo llegó él!

-¿Qué sentís que es lo que ellos te dan?

-¡Muchísimo amor! Yo pienso que los gatos son como psicólogos nuestros. Ellos están bien con vos, nunca te pasan factura, pero para ellos sos lo más grande que hay.

-Contanos algo de cada uno de ellos cinco que te acompañan en esta etapa de tu vida.

-Se levantan todos muy temprano, tipo 6. Siempre vivieron en departamento y ahora hace un tiempo que estoy en una casa y no pueden creer lo que es la libertad, el verde. Se quedan mirando los pajaritos, las hormigas. Les gusta mucho esta nueva vida. Y bueno, Garfield, por ejemplo, está muy gordo, todos me retan, pero no sé qué hacer: ya pesa 11 kilos. Le encanta la lasaña, ¡es como Garfield! Lo tendría que poner a dieta, pero la dueña ya hizo tanta dieta toda la vida que me da cosa. Yo sé lo que es eso y basta. Siempre muestra su pancita. Es muy bueno con los demás gatos. A la mañana viene y me ronronea. Martitha es una campeona persa. Se llama María Martha Serra Lima por su vozarrón y grita mucho. Después está Matutino, que tenía un problema de diarrea y estuvo con tres familias que no lo querían antes de venir acá. Le tuve paciencia durante cinco meses y se le acomodó. Por otro lado, creo que son pareja con Garfield, por más que están castrados.

-¿Y los otros dos?

-Keyra es una mezcla de persa y siamés. Ese tipo de gato está en los templos hindués. Es tan fina caminando que parece que tiene tacos. Su pelo es muy delicado también. Es medio bizca y me encanta, pero ¡les pega a todos! Es bravísima. Lleva la fusta como yo en Sex. Y por último está Charly, que se llama así por Charly García. Vino hace seis meses, pero tiene 5 añitos ya. Me volví loca cuando lo vi porque sé que es primo de Matute. Son distintos porque cada animal tiene su personalidad. Pero sólo al verlo me traslada a todo lo que viví con Matute.

-¿Dormís con todos ellos en la cama?

-Duermo un ratito con ellos, pero se cansan y se van, aunque se quedan en la habitación. Uno en un moisés, otro en una cuna que era de mi hijo. Cuando la gente cuando me ve en la calle, porque los saco en un carrito de bebé, se mata de risa o los nenes me miran. Pero esa es la forma más fácil que encontré para llevarlos a la veterinaria por ejemplo.

-¿Te ocupás vos de todo lo relacionado con su salud y cuidados?

-Sí. Me dieron mucho trabajo al principio, con las vacunas y todo. Pero bueno, las mujeres nos adaptamos a todo. Para mí son como hijos. Mirá, cuando me fui a Chile cuatro meses al reality Generaciones cruzadas en 2014, sufrí un montón. Me llevé una remera con las caritas de los cuatro. No supe nada en cuatro meses, dos estuvieron graves porque son muy delicados, fue horrible. Y cada vez más me pongo a pensar que son todos grandes de edad, siempre digo que tengo que estar preparada. Sé que cuando tienen dolores o algo es como que se retiran porque no quieren que los vean sufrir. ¡Son mimosones y asustadizos! Aunque también siento que les gusta el límite. A veces me asusto porque caminan por el bordecito de la pileta, por ejemplo.

-¿Cómo fue que te volviste tan admiradora de los animales?

-En 2003 estuve en La isla de los famosos, ese programa supervivencia en República Dominicana (N. de la R.: fue la ganadora del reality), y llegué al extremo de bajar 10 kilos de mi peso de ese momento. No tenía fuerzas ya, pero no quería matar a ningún animal para comer. Me acuerdo que incluso tenía una araña que era mi mascota y hablaba con ella y yo sentía que me entendía. Era una araña mono. Estando ahí recordé que mi mamá siempre me decía que no había que mirar a los ojos a ese tipo de animales ni molestarlos. Y yo con ella hice eso y fue tal cual. Jamás me atacó. Le puse Manuelita. ¡Todo era una locura! Nos odiábamos entre todos y yo, entonces, me conecté con ella. Después me pasó lo de mi mamá y necesité tener mi propia mascota y fue creciendo todo esto. Ahora estoy muy involucrada con la defensa de los elefantes, por ejemplo. Quedan sólo ocho en Argentina y quiero protegerlos. Hasta ploteé mi auto con ellos para ayudarlos.

-Estás involucrada mucho con el tema...

-Sufro mucho con el tema de los zoológicos o los encierros o esa gente que deja atados en el balcón a los perros. Siento que a veces a la gente le gustan las mascotas por moda. Yo siempre les digo que todas las mascotas demandan tiempo y cuidado. Y en el caso de gatos como los que tengo yo, son muy delicados. Hay que estar dispuesto a estar muy atento, a estar preparado por si los tienen que internar o les pasa algo porque te querés morir. Yo sufro mucho también. Cuando ellos se enferman por ahí es porque uno está mal y ellos como que "chupan" todo eso.

-¿Estarías interesada en tener un cargo público para poder realizar más acciones por los animales?

-Soy apolítica yo. Las cosas que hago son por fuera, no podría hacerlo desde un gobierno. Siento que la gente es muy egoísta y hay mucho negocio con los animales. No sé cómo no entienden y los observan, aprenderían mucho.

