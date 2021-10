Daniel Osvaldo eliminó las fotos de los momentos cómplices y amorosos con Jimena Barón durante la cuarentena y la dejó de seguir en redes

Separados como pareja, pero unidos de por vida por el fruto de su amor, Momo, Daniel Osvaldo sorprendió recientemente al eliminar todas las fotos de los momentos cómplices con Jimena Barón de la cuarentena del 2020, en la que le dieron una nueva oportunidad a la pareja.

El exfutbolista, actualmente de novio con Gianinna Maradona, borró de Instagram las imágenes junto a la artista, de sus noches de copas, risas, mimos y escenas familiares tratando de encender la chimenea.

Daniel Osvaldo también archivó el contundente mensaje de apoyo que le escribió a Jimena Barón cuando fue hostilmente criticada por su canción Puta. "Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal... ¡Por Dios! ¡Si nos habremos equivocado! ¡Pero yo te banco a muerte! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste... Ladren lo que ladren los demás", decía el exfutbolista, en un posteo que ilustró con tiernas fotos junto a Jimena y Momo.

En este marco, Osvaldo dejó a seguir a Barón en Instagram, mientras que ella no solo lo conserva dentro de sus contactos, sino que no borró las postales y los videos que fue compartiendo durante la cuarentena del 2020, junto a Daniel, Momo y "casi caniche", el perro del exfutbolista.

Instagram de Jimena Barón