Daniel Drexler presenta en noviembre su nuevo disco en el Astros: cómo comprar entradas

El cantautor uruguayo Daniel Drexler presentará su noveno disco, "La Voz de la Diosa Entropía", el jueves 10 de noviembre a las 20.30 en el porteño teatro Astros.

Con participaciones especiales de Kevin Johansen y del brasileño Vitor Ramil, el álbum cuenta con ocho temas en los que Drexler combina el candombe, el reggae, el pop, el minimalismo y arreglos orquestales.

"La ciencia tiene grandes leyes que conforman una especie de Olimpo de dioses que rigen el universo. Entre todas esas deidades, hay una que me perturba particularmente, una ley que la mayoría de los científicos y filósofos considera la ley suprema, la única que no aceptaría discusión: la ley de la entropía, que hace referencia a la tendencia natural al desorden, al caos, a la ausencia de estructura. El propio universo estaría destinado así a un final de dispersión", dijo Drexler a través de un comunicado de prensa.

"Sin embargo, la vida misma es un gran generador de orden, un titánico oponente a la ley de la entropía. Nuestro ADN en un sistema muy complejo que permite la maravilla de la existencia de algo tan complejo como un ser vivo. Lo logra con un éxito notable, pero también con un esfuerzo extenuante", abundó el músico.

"Yo no digo que no sea importante hacer el esfuerzo diario por ordenar nuestro entorno, por ser felices. Pero me parece fundamental no olvidar que a pesar de la muy digna pelea que damos contra la entropía, al final siempre, inexorablemente, vamos a perder. Entendamos y aceptemos que vamos a dar batalla con alegría, con cariño, con amor", concluyó.

Además de su presentación en la sala de avenida Corrientes 746, el cantautor iniciará una gira local, también por Uruguay y Brasil, y en el 2023 por México y España.