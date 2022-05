Dani La Chepi reveló el especial audio que su hija le mandó a su exnovio: "Le dijo que lo extrañaba mucho"

A dos meses y medio de confirmar su separación de Javier Cordone, conductor de un camión que recoge residuos al que conoció en plena pandemia, Dani La Chepi contó que su hija Isa le mandó un audio de WhatsApp a su ex con un mensaje muy especial.

"Mi hija lo quiere mucho. A él lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña mucho. Y él también la quiere mucho y la extraña", contó la influenció en su paso por LPA, el programa que conduce Flor Peña en América.

Más sobre este tema Dani La Chepi habló de los mensajes que su exnovio le envió a otra mujer: "Ella se encargó de que me lleguen"

Y agregó: "Pero yo le digo a Isa, 'los adultos somos medio tontos y hay momentos que hay que superarlos. En otro momento será'. Igual, mi hija ama que esté sola para ella. Está chocha".

"Mi hija lo quiere mucho. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña mucho. Y él también la quiere mucho y la extraña". G-plus

DANI LA CHEPI EXPLICÓ POR QUÉ NO LE VA EL TOUCH AND GO

Lejos del humor que la caracteriza, Dani La Chepi dio detalles de su estado sentimental, tras la ruptura con Javier Cordone, y fundamentó con precisión por qué no le gusta el "touch and go".

"¿Cómo estás llevando la separación?", le preguntó Flor Peña a la invitada, quien con honestidad le contestó: "Estoy ahí. La estoy llevando en soledad. Uno extraña el compañerismo, el abracito… Pero, por ahora, no hay vuelta atrás".

"Nunca en mi vida fui del touch and go. Yo soy demisexual. Son las personas que necesitan de una conexión con la otra persona para llegar al acto sexual". G-plus

Consultada por si tiene sexo casual cuando no está en pareja, Dani dijo que no y lo fundamentó: "Estoy en nada. Nunca en mi vida fui del touch and go. Ni soy de la red social".

Más sobre este tema Dani La Chepi habló sin filtros sobre la posibilidad de volver a enamorarse

"Yo soy demisexual. Son las personas que necesitan de una conexión con la otra persona para llegar al acto sexual. Yo te tengo que admirar por algo. Te tengo que conocer, ser amiga. Y después intercambiamos fluidos", dijo La Chepi, a dos meses de anunciar públicamente su separación.