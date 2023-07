Dani La Chepi reapareció en los medios luego de su problema de salud: "Hay un momento que el cuerpo no te da más"

​Una vez más, Dani La Chepi abrió su corazón y dio una extensa nota donde habló de problema de salud que la hizo alejarse de los medios y las redes y dio detalles de cómo continúa su tratamiento para seguir sanando.

“En comparación a como estaba hace tres meses atrás siento que soy Messi, pero estoy a medio motor, despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”, comenzó diciendo la influencer en una nota que dio a Intrusos.

“Hay un momento que el cuerpo no te da más. De un día para otro, se me cerró el estómago, en mi caso, que tengo anorexia nerviosa. A mí me pegó por no comer y no me pude levantar de la cama, literalmente”, detalló.

“Siempre digo que no tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación”, agregó, compartiendo un consejo para aquellos que están pasando por su misma situación.

Y cerró, a flor de piel, en el ciclo que conduce Flor de la Ve por América: “Si aprendí algo en este tiempo, es que ningún estado es permanente. Cuando te dicen ‘Detrás de toda esa oscuridad hay una luz’, si la hay. No la ves, pero la hay”.

DANI LA CHEPI CONTÓ EL DESUBICADO COMENTARIO QUE LE HIZO UNA MUJER SOBRE SU HIJA DE 8 AÑOS

Dani la Chepi contó, en una entrevista con Es por Ahí, el desubicado comentario que le hizo una seguidora sobre su hija, Isa.

“Hace poco una seguidora, una señora mayor, me dijo ‘poné a dieta a esa nena que está gorda’, un espanto. Y cuando entro al perfil, porque a veces son falsos, vi que era una mamá y decis ‘qué tremendo’”, reveló la influencer.

Además, Dani la Chepi habló en diálogo con el programa de América sobre las críticas que recibe en torno a su cuerpo: “Yo tengo anorexia nerviosa”. Y cerró: “Todo el tiempo estoy recibiendo mensajes en los que me dicen ‘parecés un tero’, ‘si te sacás las tetas no se van a dar cuenta total si te das vuelta parece que estas de espalda’”.