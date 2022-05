Dani La Chepi habló sin filtros sobre la posibilidad de volver a enamorarse

Dani La Chepi se separó de Javier Cordone envuelta en escándalo. Dispuesta a hablar de todo, le hizo frente públicamente a los mensajes que su ex le habría mandado a otra mujer estando con ella.

En medio de los rumores de infidelidad, la conductora reflexionó sobre el amor y dejó bien en claro que hoy por hoy está "cerrada" a la posibilidad de comenzar a salir con alguien.

"Estoy seca, cerrada, no quiero saber nada; como cul... de muñeco", afirmó en El Show del Regreso, contundente.

A LA CHEPI NO LE FUE BIEN COQUETEANDO POR REDES SOCIALES

"Los hombres me cuentan cómo se cag... de risa y cosas de sus parejas, no doy ese perfil, me quise hacer la sexy en Only fans y se cag... de risa. Una sola vez me puse por red social...".

"Fue hace muchos años con un chico que se llamaba, se llama ‘El Pela’, y somos muy amigos. Vi el mensaje y dije 'Mira qué lindo'... Uso las redes sociales para trabajar, para el humor", afirmó la conductora recordando cuando sí decidió darle una oportunidad a alguien que la invitó a salir vía Instagram.

"No conocería a alguien por Instagram, no. Ya con Instagram estoy curada de espanto". G-plus

Y se despidió aclarando que ni ahí aceptaría salir con un seguidor.

"Ni en ped... conocería a alguien por Instagram, no. Ya con Instagram estoy curada de espanto", sentenció, con firmeza.

¡Clarito!