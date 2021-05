Dani La Chepi contó su charla con Sol Pérez en MasterChef: "Le dije que, si vamos a jugar a pelearnos, nos pongamos de acuerdo"

El regreso de Sol Pérez a MasterChef Celebrity 2 trajo aparejado una serie de cruces con Dani la Chepi, que se continuaron detrás de cámara, tal como reveló Marcelo Polino. En Implacables, la cantante reveló cómo fueron las charlas con la modelo para evitar futuros encontronazos y que, si llegan a ocurrir, sean “de común acuerdo”.

La Chepi contó que Polino dijo la verdad cuando contó que las participantes hablaron “detrás de cámara”, tras su más reciente cruce al aire. “Yo soy calentona también y no sé callarme nada. A veces me tendría que callar la boca. Ella está muy acostumbrada a esto y a los monólogos de estas peleas y yo me pongo muy mal”, señaló Daniela, que señaló que

“Me empecé a poner muy nerviosa ese día y me empezó a bajar la presión. (…) Y decía ‘¿Por qué no me callé? No le tendría que haber dicho nada’. Pero después le hablé y le dije ‘Basta’”, relató Dani La Chepi y reveló que en la charla con Sol Pérez hizo foco en la necesidad de trabajar de las dos. “No vamos a ser amigas, claramente. Yo ya tengo mis amigas. No me interesa una relación más que esto, pero sí me interesa que haya respeto y que, si vamos a jugar a pelearnos, nos pongamos de acuerdo”, concluyó.