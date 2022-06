Dani La Chepi, antes de operarse de una mama, compartió divertidas fotos en la clínica: "Siempre dando batalla con humor"

Vestida con una bata y cofía, simulando realizar una producción sexy, Dani La Chepi mostró el detrás de escena, muy en su estilo, de la operación de una mama que se tuvo que hacer unas microcalcificaciones que le encontraron.

“¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre”, escribió, divertida unos minutos antes de ingresar al quirófano, mientras compartía desopilantes fotos en sensuales poses. “Lo nuevo de 'Hospifans'”, bromeó, en alusión a Onlyfans, una popular plataforma de contenido erótico.

“¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena. Ahre”, puso, junto a las imágenes donde aparece posando con los aparatos de la clínica en la que se realizó la intervención que tuvo que hacer de urgencia.

DANI LA CHEPI CONTÓ POR QUÉ TIENE QUE OPERARSE DE UNA MAMA

La conductora habóa contado que después de hacerse una mamografía, el resultado arrojó que tiene microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano", aclaró Chepi a Paparazzi.

"Me sacarán una muestra, todo no porque sino me dejan sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar. Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre", se lamentó.

Fotos: Instagram