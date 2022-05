Dan Breitman criticó a Marina Calabró y defendió a Flor Peña: "Decir eso es de mala leche"

El conflicto entre Marina Calabró y Florencia Peña se desató cuando la periodista opinó sin filtro sobre su nuevo programa, La Put...Ama, al que Dan Breitman defendió.

Contundente, el humorista, que forma parte del ciclo, afirmó que los dichos de Marina sobre Florencia fueron "violentos y mala leche". Y defendió tanto a la conductora como a su formato al aire.

"Lo que dijo Marina Calabró de que es el final de la carrera de Florencia Peña me pareció extremadamente violento, me dolió mucho...".

"Me parece que cuando la gente toma consciencia no es solamente Florencia Peña, hay más gente trabajando, es una productora chica, decir eso es de mala leche. Me puse a pensar y digo qué hizo para que la puteen tanto. Yo la he visto defenderse de cosas...", opinó el humorista en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

DAN BREITMAN LE DEDICÓ UN DULCE MENSAJE A FLORENCIA PEÑA

Tras remercar que LMP es un programa que "se la juega y busca", Dan se despidió dedicándole a Flor tiernas palabras.

"A Florencia se la mata haga lo que haga, no sé si por su postura política y con ella jamás hablé de eso, nos juntamos a reírnos... Es una compañera estupenda, amorosa, este programa vino con una sonrisa y no tengo más que agradecimiento con ella”, cerró, de su lado.

¿Qué dirá Marina?