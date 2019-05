Damián Rojo contó que se votó a sí mismo en los premios Martín Fierro, ¡y lo justificó!: "Creo que lo merezco"

El lunes Aptra dio a conocer la lista de los nominados a los premios Martín Fierro 2019 a la producción 2018, y en Intrusos hicieron comentarios mordaces al respecto. Sin embargo, nadie se esperaba que Damián Rojo se despachara con un insólito sincericidio: "Yo me voté como (mejor) panelista".

Más sobre este tema ¡Aquí están, estos son! Conocé la lista completa de los nominados a los premios Martín Fierro 2019

En ese instante, todos sus compañeros estallaron a carcajadas, y Jorge Rial bromeó: "Estás en tu mejor año". Entre risas, el periodista comenzó a justificar su decisión, hasta que Rial cayó en la cuenta de que hablaba de verdad: "¿Vos te votaste a vos mismo?". A lo que Rojo reconoció: "Sí, de verdad. Les muestro la foto si quieren. Pero tengo un argumento".

Entonces, Jorge pidió silencio para escuchar "por qué Rojo se votó a sí mismo", y el panelista se explayó: "Primero, porque creo que me lo merezco. Creo que estoy haciendo un buen trabajo en el equipo. Pero además, porque creo que ustedes son de los mejores. Incluso Marina Calabró que ya no está. Y la verdad es que pensaba que si votaba a uno de ustedes, se iba a enojar otro de ustedes e iba a tener problemas. Entonces, me voté a mí mismo y nadie se enojó, no pasa nada ni tengo problemas con alguien".

Al final, el elocuente razonamiento de Damián Rojo recibió el irónico aval de todos sus compañeros. A pesar de todo, Damián no pasó a integrar la terna definitiva de su categoría.