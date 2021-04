Damián Betular reveló las sorpresivas propuestas que recibe en las redes: "Quieren que me instale en sus casas para cocinar"

Si bien Damián Betular ya brilló como jurado en Bake Off (Telefe), desde que se incorporó al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) definitivamente se ganó a los televidentes gracias a su simpatía y buena onda.

En este contexto, muchos se preguntan si desde que se volvió más popular le tiran onda a través de las redes sociales. Sin embargo, el pastelero -que aseguró que está soltero- reveló las llamativas propuestas que recibe desde que es jurado del certamen culinario.

"Te puedo asegurar que vienen más como para que vaya a cocinar. En redes tengo Instagram nada más y el otro día vi que el 65 por ciento de mis seguidores son mujeres... Creo que la pastelería llega más a eso. No todo lo que brilla es oro, Franco. Quieren que me instale a cocinar a sus casas", bromeó en diálogo con Franco Torchia en su programa, No se puede vivir del amor (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

¡Y sí!